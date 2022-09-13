Okullar açıldı, yaz dönemi yüzme havuzları kapatıldı

Batman'da yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla öğrencilerin okullarına dönmesinin ardından Gençlik ve Spor Bakanlığının ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi ile il spor merkezlerinde açılan yaz dönemi yüzme faaliyetleri sona erdi.

Batman'da kapalı olimpik yüzme havuzu, 19 Mayıs yarı olimpik yüzme havuzu, Necmettin Erbakan yüzme havuzu ve portatif havuzlarının, yaz sezonu bittiği için kapatıldığını belirten Batman Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Şafi Özperk; “Bakanlığımızın geliştirdiği ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesinde ilimiz için belirlenen 20 bin sayısına ulaşmak için tüm havuzlarımızı aktif bir şekilde tuttuk. Sadece Temmuz ve Ağustos döneminde 10 bin 596 kişiye yüzme eğitimi verildi. Gerekli bakım, onarım ve temizlik yapıldıktan sonra Ekim ayının başında tekrar aktif hale geçecek olan kapalı olimpik yüzme havuzunda, tüm yaş kategorileri ve gruplara uygun bir plan hazırlayarak yüzme eğitimine devam edeceğiz. Ocak ayına kadar Bakanlığımızın İlimiz için belirlediği 20 bin sayısına ulaşıp yüzme branşında lisanslı sporcu sayımızı artmayı ve ulusal düzeyde müsabık sporcu yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Yaz sezonu boyunca büyük bir özveri ile çalışan tüm personelimize ve antrenörlerimize teşekkür ediyorum” dedi.