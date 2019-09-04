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Omuzuna saplanan korkuluk demiri ile hastaneye kaldırıldı

Batman’da Gültepe Mahallesinde oturdukları sitenin duvarından atlamak isteyen 13 yaşındaki Muhammed Emir Turan’ın omuzuna saplanan demir korkuluk hastanede operasyonla çıkarıldı.

Batman'da Gültepe Mahallesinde oturdukları sitenin duvarından atlamak isteyen 13 yaşındaki Muhammed Emir Turan'ın omuzuna saplanan demir korkuluk hastanede operasyonla çıkarıldı.


Edilen bilgiye göre Gültepe Mahallesi'ndeki bir sitede arkadaşlarıyla oyun oynayan 13 yaşındaki Muhammed Emir Turan, sitenin duvarından atlarken omuzuna demir korkuluk saplandı. Çevredeki vatandaşların fark etmesi üzerine itfaiye ve 112 acil servis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaptıkları çalışmayla Muhammed Emir Turan'ın omuzundaki demiri korkuluktan ayırdı.


112 acil servis ekiplerince Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırılan Turan'ın omuzundaki demir parçası, operasyonla çıkarıldı. Muhammed Emir Turan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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