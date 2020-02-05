İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Op. Dr. Veysel Sarraf: "Özçekimler burun estetiği ameliyatlarını artırdı"

Batman’ın Kozluk İlçe Devlet Hastanesinde görevli Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op.

Batman'ın Kozluk İlçe Devlet Hastanesinde görevli Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Veysel Sarraf, özçekimlerin özellikle gençler arasında estetik ameliyatlarda büyük artışa neden olduğunu söyledi.


Op. Dr. Veysel Sarraf, özçekim ve burun estetiği ameliyatı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Özellikle gençler arasında dünyada bir akım haline gelen özçekimin burun estetiği ameliyatlarında büyük bir artışa neden olduğuna dikkat çeken Op. Dr. Sarraf, özçekimin kusurları ortaya çıkardığını ifade etti. Estetik ameliyatlarında her geçen gün artışın yaşandığını vurgulayan Op. Dr. Sarraf, "Akıllı telefonlar ile çekilen özçekimlerde fotoğrafların en küçük kusurları bile ortaya çıkarması burun estetiğine olan talebi arttırdı. Özçekim merakı insanların yüzünü fark etmesine ve yüzdeki kusurları kapatma ve daha kusursuz bir görünüm elde etme isteğini arzulamasını ortaya çıkardı. Bu da estetik ameliyatlarında artışa neden oldu" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.