Op. Dr. Veysel Sarraf: "Özçekimler burun estetiği ameliyatlarını artırdı"

Batman'ın Kozluk İlçe Devlet Hastanesinde görevli Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Veysel Sarraf, özçekimlerin özellikle gençler arasında estetik ameliyatlarda büyük artışa neden olduğunu söyledi.

Op. Dr. Veysel Sarraf, özçekim ve burun estetiği ameliyatı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Özellikle gençler arasında dünyada bir akım haline gelen özçekimin burun estetiği ameliyatlarında büyük bir artışa neden olduğuna dikkat çeken Op. Dr. Sarraf, özçekimin kusurları ortaya çıkardığını ifade etti. Estetik ameliyatlarında her geçen gün artışın yaşandığını vurgulayan Op. Dr. Sarraf, "Akıllı telefonlar ile çekilen özçekimlerde fotoğrafların en küçük kusurları bile ortaya çıkarması burun estetiğine olan talebi arttırdı. Özçekim merakı insanların yüzünü fark etmesine ve yüzdeki kusurları kapatma ve daha kusursuz bir görünüm elde etme isteğini arzulamasını ortaya çıkardı. Bu da estetik ameliyatlarında artışa neden oldu" dedi.