Organik Sason çileğinde yılın ilk hasadı başladı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin çilek üretim merkezi haline gelen Batman'ın Sason ilçesinde, devletin sağladığı yüzde 80 hibeyle ekilen çilek tarlalarında 2023 yılının ilk hasadı başladı.

Tütüne alternatif olarak 2011 yılında devlet desteği ile ilçede ekimine başlanan ve her geçen yıl ilçede yaygınlaştırılan Sason çileği ilk mahsulünün hasadına başlanmasıyla tezgahlarda satışına başlandı. İlçede organik olarak yetiştirilen rengiyle göze hitap eden, kokusuyla da iştah kabartan meşhur Sason çileği tezgahlarda şu anda kilogramı 20 TL'den, kasa halinde ise 80 TL'den satılıyor.

Özellikle Batman yolu üzerindeki köylerde yaşayan vatandaşların önemli geçim kaynakları arasında olan Sason çileğinin, 8 ay boyunca üretimi devam etmesi bekleniyor. Kış ayları ve ilkbahardaki yağışların şiddetli geçmesinin ardından gecikmeli olarak ilk mahsullerini aldıklarını belirten çilek yetiştiricilerinden Hüseyin Bayındır, "Hava koşullarından dolayı yaklaşık 15 gün gecikmeli başladık hasada. Bereketli bol bir hasat bekliyoruz. Ürünlerimiz oldukça sağlıklı görünüyor. Organik çilek üretiyoruz. İlk hasadımız olduğu için şimdilik 1 kilogramını 20 TL'den satıyoruz. Daha sonra mahsulümüz arttığında zamanla fiyatını daha aşağıya çekeceğiz. Şimdilik çileği bölgemiz Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesinde satışa sunuyoruz. İlerleyen zamanda mahsulün artmasıyla yurt dışına ihraç etmeyi düşünüyoruz" dedi.