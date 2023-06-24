Oryantiringte Türkiye dereceleri geldi

3 gün süren şampiyonada Batman GSM İl Karması Sporcularından birinci günkü yarışmada E14 B kategorisinde Abdullah Aydın Türkiye beşincisi oldu. 2. ve 3. günlerde yapılan yarışmalarda ise E8 kategorisinde Ömer Sefa Ökten Türkiye 3'üncü K14 B kategorisinde Asel Yalçın Türkiye beşincisi ve E10 B kategorisinde ise Hüseyin Keskin Türkiye 5'incisi oldu. 3. günün sonunda yapılan sürat yarışmasında E14 B kategorisinde Murat Serhat Tarım'da Türkiye 4'üncüsü olmayı başardı. K12 B kategorisinde Buğlem Özlük finalde Türkiye ikincisi oldu. Batman Oryantiring İl Temsilcisi Recep Evcil, desteklerinden dolayı Gençlik Spor İl Müdürü Mehmet Safi Özperk'e, Spor Şube Müdürü Burak Eren'e ve emeği geçenlere teşekkür etti. İl Temsilcisi Evcil; “Oryantiring sporu her geçen gün hızla gelişen bir branş. Bizde elimizden geldiğince bu branşımızı yaymaya çalışıyoruz. Amasya ilinden birçok Türkiye derecesiyle dönmenin mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.