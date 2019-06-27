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Oto klima esnafından sürücülere yazlık bakım uyarısı

BATMAN (İHA) – Batman’da oto klima ustaları, araç sahiplerine kullandıkları araçların yazlık bakımlarını yapmaları uyarısında bulundu.

BATMAN (İHA) – Batman'da oto klima ustaları, araç sahiplerine kullandıkları araçların yazlık bakımlarını yapmaları uyarısında bulundu.


Batmanlı oto klima ustası Murat Babür, araçların yazlık bakımlarında yapılması gerekenlerin başında klima filtresi olduğuna dikkat çekti. En az 6 ayda bir polen filtrelerinin değiştirilmesi gerektiğini belirten Babür, “Klima sezonu geldiği için bölgemizde çok sıcak olduğundan her yaz klima bakımı yaptırılması lazım. En az 6 ayda bir polen filtrelerinin değiştirilmesi lazım. Çünkü bölgemiz kuru bir bölge olduğu, fazla nem olmadığı ve çok fazla toz olduğu için 6 ayda bir en az klima bakımı yapılması lazım. Bir de polen filtrelerinin değiştirilmesi gerekiyor. Çocuklu aileler için bebekli aileler için polen sıkıntı oluyor. Bunlar alerjiye, bakteriye, astıma neden olabiliyor. En hayırlısı, en bakımlısı, en düzgünü 6 ayda bir klima polen filtresinin değiştirilmesi gerekiyor” dedi.

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