Otomobil ile çarpışan kamyonet kaldırıma çıktı: O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Batman'da otomobil ile çarpışan kamyonet refüjü aşıp kaldırıma çıktı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, kent merkezi Demokrasi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 34 BV 3209 plakalı kamyonet ile otomobil çarpıştı. Çarpışma sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, refüjü aşarak yolun karşısındaki kaldırıma çıktı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Başından yaralanan kamyonet şoförü, ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.