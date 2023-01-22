Otomobil karşıya geçmek isteyen gence çarpıp kaçtı

Batman'da yolun karşısına geçmek isteyen bir gence çarpan otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı. Yaralanan genç ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre olay, Batman Siirt çevre yolunda meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen bir genci, bir otomobil süratli bir şekilde çarptı ardından olay yerinden hızla kaçtı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan talihsiz gencin imdadına çevredeki vatandaşlar yetişti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Genç, olay yerine gelen ambulansa Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis olay ile ilgili inceleme başlattı.