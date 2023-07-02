Otomobile tutunarak yolculuk yapan patenli genç canını hiçe saydı: Tehlikeli yolculuk kamerada

Batman'da otomobile tutunarak yolculuk eden patenli bir genç, hem kendi canını hiçe saydı hem de trafiği tehlikeye soktu. Yürekleri ağıza getiren gencin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Batman'da kent merkezinde bir otomobilin arkasına takılarak yolculuk eden patenli genci, görenler büyük şaşkınlık yaşadı. Yüreklerini ağıza getiren patenli genç, hem trafiği hem de kendi canını tehlikeye attı. Faciaya davetiye çıkaran genç, bir süre otomobile asılarak devam ettikten sonra arkadan gelen sürücüsünün uyarısıyla otomobili bıraktı. Patenli gencin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.