(Özel) Ankara'dan gelip köy okulunu boyadılar

Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Becirman köy okulu, Ankara'da bulunan Gazi Üniversitesi Yapı Topluluğu öğrencileri tarafından boyandı, ardından da okula kütüphane oluşturuldu.

Gazi Üniversitesi Yapı Topluluğu'ndaki inşaat mühendisliği ve mimarlık bölümü öğrencilerinden oluşan 35 kişilik grup ve Batman Kredi Yurtlar Kurumu Kız Yurdu'nda kalan öğrenciler, Gercüş'e bağlı Becirman köy okulunu boyayıp kütüphane oluşturdu. Gazi Üniversitesi Yapı Topluluğu Başkanı Ömer Faruk Teymur, her yıl bir okul boyama hedeflerinin olduğunu söyledi. Teymur, "Ankara Gazi Üniversitesine bağlı Yapı Topluluğu'ndan geliyoruz. Topluluğumuz 1996 yılından bu yana aktif olarak çalışıyor. Geçen sene başlatmış olduğumuz bir proje vardı. Yardım ulaşmayan köy okullarına okul boyama, kütüphane açma tarzında bir projemiz var. Geçen sene Ankara'da bulunan bir köy okulunda başladık. Bu sene de Batman'a 35 gönüllü arkadaşımızla geldik. Amacımız yardım ulaşmayan köy okullarına kütüphane açma, eksikliklerini giderme, okullarını onarma ve her sene yapmayı planladığımız bir etkinliktir. Her türlü teknik çalışmamız var Ankara'da. Sosyal sorumluluk anlamında yine köy okullarına ulaşmaya çalışacağız, eksiklerini gidermeye çalışacağız. Bu topluluğumuzun artık bir geleneği olacak ve her yere ulaşmaya Gazi Üniversitesi Yapı Topluluğu'nun ismini duyurmaya çalışacağız" dedi.

Okula kütüphane açıp güzelleştirdiler

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında Gazi Üniversitesi Yapı Topluluğu olarak 35 öğrencinin Becirman köyüne gelerek okulu boyadıklarını ifade eden Zeynep Alpaslan, "Gazi Üniversitesi Yapı Topluluğu olarak Gazi Üniversitesinden geliyoruz. Amacımız Batman'daki bu köy okuluna hem kütüphane yapmak, hem de okulu güzelleştirmek. Kardeş okul olarak bir proje yapıyoruz. Biz 35 kişi olarak geldik. Burada da arkadaşlar bize yardımcı oldular. Şuan kalabalığız bu okula yetecek kadar kişi sayısı mevcut. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında genellikle inşaat mühendislerinin olduğu ve aynı zamanda mimarlık ve mühendislik fakültesi ile birlikteyiz. Bu şekilde 35 kişi toplanıp geldik" diye konuştu.

"Bu işi vazife edindik"

Gazi Üniversitesi Yapı Topluluğu inşaat mühendisliği ve mimarlık bölümü öğrencileri olarak her yıl bir köy okulunu boyamayı kendilerine vazife edindiklerini belirten Abdullah Hasan Albakır ise "Ankara Gazi Üniversitesi'nden geliyoruz. Gazi Üniversitesi Yapı Topluluğu'yuz biz. Türkiye'nin birçok ilinden öğrencilere sahip bir üniversite ve Yapı Topluluğu olarak birçok bölüm var. Burada ağırlı olarak inşaat mühendisleri ve mimarlık bölümü öğrencileri olarak geldik. Geçen sene başlattığımız bir etkinlik var. Geçen sene Ankara'da bir köy okulunu boyamıştık. Bu sene Batman'a bağlı Gercüş ilçesinde bu köy okulunu boyuyoruz. Biz bu işi kendimize vazife edindik. Bu şekilde öğrenciler için gerek boyama işi, gerek de çeşitli ihtiyaçlarını karşılama olarak bir etkinliğe başladık. İnşallah bunu geleneksel hale getireceğiz ve her sene bunu devamlı olarak sürmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.