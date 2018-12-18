(Özel) Magandalar köpekleri kemerle dövdü

Batman'da iki şahıs, yolda karşılaştıkları sokak köpeklerini kemerle dövdü. Hayvanlara yapılan eziyet, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Anadolu Hayvan Hakları Federasyonu, şahıslar hakkında şikayetçi oldu.

Olay, önceki gece Batman merkez Gültepe Mahallesi Yeniçağ Caddesi'nde yaşandı. Henüz kimliği belirlenemeyen iki şahıs, yolda karşılaştıkları sokak köpeklerini kemerle dövdü. Hayvanlara yapılan eziyeti bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla anbean kaydetti. Görüntülerde, yoldan geçenlerin duruma müdahale etmemesi de dikkat çekti.

Anadolu Hayvan Hakları Federasyonu Batman İl Temsilcisi Hazal Karaaslan, olayla ilgili şikayetçi olduklarını ve gerekli çalışmaların başlatıldığını belirtti. Yaşanan bu durumdan büyük üzüntü duyduğunu anlatan Karaaslan, “İki tane vicdan yoksunu insan tamamen savunmasız bir şekilde duran köpeklere kemerle işkence ettiler, dövdüler ve darp ettiler. Görüntüyü çeken kişi de dahil olmak üzere hiç kimse hiçbir şekilde tepki vermiyor. Müdahale etmedikleri gibi yayalar, araçlar önünden geçip bakıp geçiyorlar ve tepki dahi vermiyorlar. Şimdi aynı şahıslar Türkiye Cumhuriyeti kanun gereği hiçbir şey yapmadan duran bir insana zarar verirler mi? Tabi ki veremezler. Bunun sebebi vicdanen ya da merhameten de değil tamamen korktukları için. Ancak hayvanlara bu denli şiddetin devam etmesinin tek sebebi hala caydırıcı bir cezanın olmamasıdır. Ama bu hayvanlara işkence ediliyor, tecavüz ediliyor, kulakları kuyrukları kesiliyor ve her zaman söylediğimiz gibi şiddet şiddeti getiriyor. Bugün o hayvana zarar veren bir insan yarın bir çocuğa, bir kadına kendinden savunmasız gördüğü her canlıya zarar verecektir” dedi.

Şahısların kimlik bilgilerinin belirlenmesi ve gerekli işlemlerin yapılması için çalışmaların başlatıldığını anlatan Karaaslan, “Bizden tek istedikleri barınma, beslenme ve biraz sevgi olan bu hayvanların özellikle bu kış günlerinde şiddet yerine daha güzel görüntülerle anılmasını istiyoruz” diye konuştu.