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Park halindeki motosikleti kaşla göz arasında çaldı

Batman’da bir hırsız, park halinde bulunan motosikleti kaşla göz arasında çaldı.

Batman'da bir hırsız, park halinde bulunan motosikleti kaşla göz arasında çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.


Edinilen bilgilere göre olay, Turgut Özal Bulvarı üzerinde yaşandı. Çocuklarının okul ihtiyacını karşılamak isteyen bir kişi, motosikletini park ederek kırtasiye dükkanına girdi. Bu sırada kimliği belirsiz bir kişi, herkesin gözü önünde motosikleti çalıştırıp bölgeden uzaklaştı. Tüm bu yaşananlar güvenlik kamerasına yansırken, polis hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.

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