Parkta otururken Ebabil kuşu buldu

Batman'ın Gercüş ilçesinde bir vatandaş parkta otururken, dünyanın en nadir kuşlarından biri olan Ebabil kuşu buldu.

Gercüş'te Mir Aziz Doğmuş isimli vatandaş, parkta otururken bitkin halde olan bir kuş gördü. Kuşun susuz ve aç kaldığını düşünen Doğmuş, bir kutunun içerisine koyarak hayvana su ve yem verdi. Daha sonra kuşun cinsini merak eden Doğmuş, internette gezinirken hayvanın Ebabil kuşu olduğunu anladı. Mir Aziz Doğmuş, "Dün Batman Milli Parklar Müdürlüğü'nü aradım, veterinerimiz yok bakamıyoruz dediler. Batman Belediyesi'ni de aradım onlar da yabani hayvanlara bakamıyoruz dediler. İnternetten araştırdım ve Ebabil kuşu olduğunu anladım. Yüksek yerden bırakın uçarlar deniyordu biz de öyle yaptık ve uçtu" dedi.