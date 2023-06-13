İhlas Haber Ajansı

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Parktaki aydınlatma direklerini ve kabloları çalan hırsız yakayı ele verdi

Batman’da parktaki aydınlatma direklerini ve kabloları çalan bir kişi çaldığı malzemelerle yakalandı.

Batman'da parktaki aydınlatma direklerini ve kabloları çalan bir kişi çaldığı malzemelerle yakalandı. Şüpheli, emniyet işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.


Alınan bilgilere göre, geçtiğimiz günlerde Petrolkent Mahallesi 16 Mayıs Ortaokulu yanında bulunan parkta meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili polis ekipleri tarafından yapılan devriye çalışmalarında şüpheli M.K., aynı gün parktan çalınan malzemeler ile birlikte yakayı ele verdi.


Ele geçirilen aydınlatma direkleri ve elektrik kabloları Batman Belediyesi görevlilerine teslim edildi. Gözaltına alınan M.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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