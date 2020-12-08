Patenli gençlerin kamyon arkasında tehlikeli yolculuğu

Batman'da bir kamyonun arkasına takılan patenli 3 genç, canlarını hiçe saydı. Kamyon arkasında tehlikeye aldırış etmeden ilerleyen gencin dans etmesi ise dikkat çekti.

Batman-Siirt çevre yolunda patenleriyle kamyonun arkasına takılan 3 gencin tehlikeli yolculuğu cep telefonu ile görüntülendi. Hem trafiği hem de kendi canlarını tehlikeye atan gençler diğer araçlardan gelen tepkilere aldırış etmedi. Faciaya davetiye çıkaran gençlerden birinin yolculuk esnasında kamyon arkasında yaptığı hareketler ise dikkatlerden kaçmadı. Kamyonun arkasına takılan gençler bir süre sonra gözden kayboldu.