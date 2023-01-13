İhlas Haber Ajansı

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Pencerenin demirine sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

Batman’da başı, pencere korkuluğuna sıkışan 5 yaşındaki çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Batman'da başı, pencere korkuluğuna sıkışan 5 yaşındaki çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.


Olay, Batman Gültepe Mahallesi'nde Gülkent Sitesinde yaşandı. 5 yaşındaki bir kız çocuğu, balkonda oynadığı sırada başını pencere korkuluk demirlerinin arasına sıkıştırdı. Aile hemen itfaiye ekibini arayarak yardım istedi. Kısa sürede eve gelen itfaiye ekipleri, çocuğun zarar görmemesi ve korkmaması için önlem aldı. Ardından da ekipler, demir parmaklıkları makinayla açarak çocuğu kurtardı. Aile, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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