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Polisi görünce attıkları poşetten esrar çıktı

Batman’da, durumundan şüphelenilen 3 kişinin yere attığı poşetten 940 gram esrar maddesi çıktı.

Batman'da, durumundan şüphelenilen 3 kişinin yere attığı poşetten 940 gram esrar maddesi çıktı.


Batman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Konu ile ilgili İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin asayiş ve narkotik suçlarla mücadele kapsamında çalışmalarına devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Bir mahallede durumundan şüphelenilerek durdurulan üç şahsın, görevlilerimizi görünce şahıslardan birinin elindeki poşeti yere atması üzerine yapılan kaba üst aramasında suç unsuruna rastlanılmamış, fakat yere atılan poşet kontrol edildiğinde içerisinde 940 gram esrar maddesi ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan S.İ, M.İ. ve M.C. isimli 3 şahıs Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edilmiştir" denildi.

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