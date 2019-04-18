Polisin durdurduğu araçtan 100 adet extacy çıktı

Batman Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 16 Nasan'da durumundan şüphelenilerek bir aracın durdurulup arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Araçta yapılan aramada, 100 adet extacy olarak bilinen uyuşturucu hap olduğu değerlendirilen madde ele geçirilmiştir. Ayrıca araçta bulunan 3 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan 3 şahıs İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecektir" denildi.