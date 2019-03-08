Polisler tarafından öğrencilere güvenlik ve trafik eğitimi verildi

Batman'ın Sason İlçe Emniyet Amirliği Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından Gürpınar İlkokulu öğrencilerine 'Güvenlik ve Trafik Kuralları' konularında eğitim verildi.

İlçe Emniyet Amiri Mehmet Murat Sudagezer'in de katıldığı eğitim programında öğrencilere okul güvenliği, okul çevresindeki şüpheli şahıslarla diyaloğa girilmemesi, okul servislerine iniş ve binişlerde dikkat edilmesi gereken kurallar, servis araçlarında emniyet kemeri takılmasına dikkat edilmesi, yayaların ve sürücülerin dikkat etmesi gereken trafik kuralları hakkında bilgi verildi. Eğitimin ardından polis ekipleri tarafından öğrencileri çeşitli hediyeler dağıtıldı.