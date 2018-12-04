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Polisten kaçan şahısların üzerinden uyuşturucu çıktı

Batman’da motosikletle kaçıp kovalamaca sonucu yakalanan 2 kişinin üzerinden uyuşturucu maddesi bulundu.

Batman'da motosikletle kaçıp kovalamaca sonucu yakalanan 2 kişinin üzerinden uyuşturucu maddesi bulundu.


Batman Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelenerek durdurulmak istenen motosikletli iki şahıs kaçmaya başlamış kovalamaca neticesinde yakalanan S.Y. ve M.Y. isimli şahıslar kovalamaca esnasında yere attıkları beyaz poşet içerisinde satışa hazır 14 parça toplam ağırlığı 67,3 gram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir” denildi.

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