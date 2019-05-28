Polisten kumar baskını

Batman'da polis ekipleri tarafından kumar oynatan iş yerine düzenlenen operasyonda kumar makineleri ve bir miktar paraya el konuldu.

Batman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri kumar oynandığı belirtilen bir iş yerine baskın düzenledi. Baskında, 2 adet şans oyunu makinesi, 104 adet iskambil kağıdı, 100 adet poker pulu ve 2 bin TL paraya el konuldu. İdari yönden iş yeri kumar olayından mühürlenerek kumar oynayan şahıslara toplam 960 TL idari para cezası uygulandı. Batman Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde vatandaşa daha huzurlu ve güvenli yaşama ortamlarının sağlanması, özellikle çocukların ve gençlerin bu suçtan dolayı mağduriyet yaşamamaları için emniyet müdürlüğümüze bağlı ekipler günün 24 saatinde tüm il genelinde kontrollerini yapmaya devam etmektedirler. Vatandaşlarımızın da yaşadıkları çevrede bu açıdan şüphelendikleri kişilerin olması halinde 155 polis imdat telefonunu aramalarını rica ederiz” denildi.