Poşet içerisine düzenek yerleştirip 15 bin liralık kıyafet çaldılar

Batman'da bir alışveriş merkezinde poşete yerleştirdikleri düzenek ile 15 bin liralık kıyafet çalan 10 zanlı yakalandı. Zanlılardan 9'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Batman Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bir alışveriş merkezi içerisinde bulunan mağazadan poşet içerisine özel düzenek oluşturarak alarm sistemini devre dışı bırakarak 15 bin liralık giyim eşyası hırsızlığının gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, "Görevlilerimizin yapmış olduğu titiz ve çok yönlü çalışmalar neticesinde hırsızlık olayını gerçekleştiren şahısların 10 kişi olduğu ve bir araçla Diyarbakır istikametine çıkış yaptıkları tespit edilmesi üzerine Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü görevlilerince koordineli yürütülen çalışmalarda şüpheli 10 şahıs Diyarbakır'da yakalanarak Batman'a getirilmiş ve cumhuriyet savcısının talimatları ile gözaltına alınmıştır. Şüphelilerden 14 parça malzeme ele geçirilerek müştekisine teslim edilmiştir. Şüpheli 10 şahıs 26 Ekim 2019 günü mevcutlu olarak sevk edildikleri adli mercilerce 1 şahıs adli kontrol kararıyla serbest bırakılmış, 9 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi.