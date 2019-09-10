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Prof. Dr. Durmuş eğitimcilerle buluştu

Batman Üniversitesi İslami Bilimler Fakültesi Dekanı Prof.

Dr. Şemsettin Dursun, Kozluk ilçesinde 29 Ekim İlk-Ortaokulu'nda öğretmenlerine yönelik demokrasi ve milli birlik-demokrasilerde hak ve sorumluluk konulu konferans verdi.


29 Ekim İlk-Ortaokulu konferans salonunda düzenlenen demokrasi ve milli birlik-demokrasilerde hak ve sorumluluk konulu konferansa Kaymakam Osman Bilici, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Toprak, Milli Eğitim Şube müdürleri, okul yöneticileri ve öğretmenler katıldı. Konferansta, insanın erdemi, eğitim ve yaşam perspektifi üzerine bilgilerini aktaran Prof. Dr. Dursun yeni eğitim öğretim yılının herkese hayırlı olmasını diledi.

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