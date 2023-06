Raketi alan Batmanlılar tenis turnuvasında kapıştı

Batman'da özel sektör tarafından düzenlenen ve bir hafta sürecek olan Soft Cup Tenis Turnuvası'na yüzlerce kişi katıldı.

Batman'da özel sektör girişimiyle tenis tutkunları için bir hafta sürecek tenis turnuvası düzenlendi. Turnuvaya Batman, Diyarbakır, Siirt ve Mardin illerden olmak üzere toplamda 217 sporcu katıldı. Farklı yaş ve mesleklerden birçok tenis severin katıldığı turnuvaya yoğun ilgi gösteriliyor.

Batman'da tenis kültürünün geliştiğini belirten turnuva ana sponsoru Cemal Kaya, “Amacımız öncelikle spora destek olmaktır. Bizde ailece çocuklarımızla beraber tenis oynardık. Tenise böyle bir rehavetin olduğunu görünce biz özel sektör olarak sponsor olup sporcuları birleştirme anlamında bir turnuva düzenledik. Bence gayet eğlenceli ve güzel geçiyor. 200'den fazla sporcu kaydı var erkek, kadın, gençler ve minikler kategorisi olarak. Başka illerden Diyarbakır'dan, Siirt'ten, Mardin'den de katılım sağlamak isteyen çoktu. Burada tenis kültürü baya gelişmiş ve tenis kortlarının olması büyük avantajdı bizim için. Biz bir süreden sonra kayıtları durdurmak zorunda kaldık çünkü çok fazla katılım sağlandı, neredeyse ulusal bir turnuvaya dönmek üzereydik. İlk elemelerimiz yapıldı, birçok aile ve çocukları burada. Çok keyifli bir ortam var. Aynı zamanda misafirlerimiz maçı izlerken kahvesini çayını yudumlayabiliyor. İnsanların bu alanda yoğunlaşması ve tenise gereken önemi vermesi için bir katkı sunduysak ne mutlu bize. Önümüzdeki yıl bölgesel belki de ulusal çapta yeniden turnuva düzenleyebiliriz” dedi.

“En önemli amaç uluslararası ambiyansta tenis oynatmak”

Düzenlenen turnuvada tenisçilere uluslararası bir ambiyans yaşatmak istediklerini söyleyen turnuva koordinatörü Ali Bedük, “Öncelikle bizim ilk amacımız biz yereldeki tenisçilerimize uluslararası düzeyde bir atmosfer sağlayarak onların bu atmosferde tenis oynayabileceklerini onlara göstermek. Biz onların mutlu olmalarını, bu organizasyon sayesinde kendilerini değerli hissetmelerini amaçladık ve öyle görünüyor ki amacımıza da ulaştık. Organizasyonu yerelde düşündük ama çevre illerdeki tenisçilerimizin başvurularıyla bu sayı 217'yi aştı. Açılışımızı yaptık ve 4 Haziran tarihinde de final ve kupa merasimi ile turnuvamızı sonlandıracağız. Bu turnuvanın en önemli amacı buradaki bölge tenisçilerine uluslararası ambiyansta tenis oynatmak” diye konuştu.

“Batman'a karşı ön yargım kırıldı”

Batman'da sosyal aktiviteler konusunda ön yargılarının olduğunu ve bunun kırıldığını belirten İngilizce Öğretmeni Muazzez Güven, “Ben tenis oynamaya yeni başladım ama benim için çok tutkulu bir spor haline geldi. Çok fazla tecrübem yok, 2-3 aylık bir tecrübem var. Maçlarda bulunmak, Batman'da böyle sosyal imkânların olması, tesislerin olması ve maçların olması benim için çok olumlu etkileri oldu. Ben normalde buralı değilim. Buraya gelirken sosyal aktiviteler ve sosyalleşme açısından ön yargılarım vardı. Ama şimdi iyi ki buradayım, iyi ki tenise başladım, iyi ki böyle bir yarışın içerisindeyim diyorum. Hazırlayan emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ön yargım kırıldı diyebilirim. Ben Mersinliyim ve buraya gelirken böyle imkân olabileceği, böyle sosyal aktivitelerin olabileceği aklımın ucundan geçmezdi ama buraya gelince de sanki Batman'da değilmişim gibi geldi” şeklinde konuştu.

“Bu kadar gelişmiş bir şehirle karşılaşabileceğimi düşünmedim”

Batman'a gelmeden önce bu kadar gelişmiş bir şehir olabileceğini düşünmediğini söyleyen İngilizce Öğretmeni Ümmü Gülsün Tufan şunları söyledi:

“Bu Batman için çok güzel bir fırsat. Böyle bir fırsat bana sunulduğu için çok memnun çokta mutluyum açıkçası çünkü çok güzel bir etkinlik. Ben zaten çalışmalar için geliyorum, turnuvaların olması da ayrı bir güzellik katıyor. Farklı bir hava, farklı bir atmosfer ben memnunum ve bunların da artarak devam etmesini diliyorum. Ben 6 yıldır Batman'dayım. Afyonluyum, Afyon'dan geliyorum. Hiçbir ön yargıyla gelmedim ama bu kadar da gelişmiş bir şehirle karşılaşabileceğimi düşünmedim. Çünkü algı biraz düşük oluyor, nasıl bir şehir olabilir ki kafası oluyor. Bende o yoktu ama beklediğimden daha iyi bir yer. Tenisin olması ayrı bir güzellik. Ben memnunum ve Batman'ın daha fazla etkinlik yaparak kendini geliştirmesine ön ayak olmak isterim. Benim birçok Batmanlı arkadaşım var ama böyle bir tesisten haberleri yok. Daha fazla turnuva düzenlenebilir, duyurular yapılabilir, fotoğraflar billboardlar da yayınlanabilir. En azından insanlar bunu bilincinde olsun ki gelebilsinler.”

“Sosyal aktivite olarak bu tür etkinliklerin olmasını destekliyoruz”

Batman'da düzenlenen her türlü sosyal aktiviteyi destekleyeceklerini aktaran eczacı Merve Ayhan, “Batman'da düzenlenen bu tenis turnuvası için oldukça heyecanlıyız. Öncelikle şehrimizde böyle bir etkinliğin yapılması bir kadın olarak beni çok mutlu etti. Birçok meslekten birçok arkadaşlarla buradayız ve bizi birleştiren güzel bir tenis turnuvası oluyor. Sosyal aktivite olarak bu tür etkinliklerin olmasını destekliyoruz ve bunun her sene yapılacak şekilde gelenekleştirilmesini bekliyoruz. Sosyal anlamda Batman'da herhangi bir spor dalında bir etkinlik yapıldığı zaman çok talep oluyor. Çünkü Batman halkı buna aç. Etkinlik az olması da bizi sosyal anlamda engelliyor. Bir etkinlik olduğu zaman katılım oldukça yüksek oluyor ve herkes başından sonuna kadar katılım sağlıyor. Umarım geleneksel bir hale gelir ve her sene katılım sağlarız” ifadelerinde bulundu.