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Rektör Demir Batman İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Başkaya ile bir araya geldi

Batman Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. İdris Demir, Batman İl Jandarma Komutanlığı görevine atanan Jandarma Kıdemli Albay Hakan Başkaya'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


Rektör Demir, görevine yeni başlayan Jandarma Kıdemli Albay Hakan Başkaya'ya Batman Üniversitesi hakkında bilgiler verdi. Şehrin gelişimine yönelik hazırlanan projeler ve Batman Üniversitesinde yapılan çalışmalar hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulundu. Dr. İdris Demir'in Batman İl Jandarma Komutanlığı şeref defterini imzalaması ve hatıra fotoğrafı çekilmesi ile son buldu.

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