Rektör Demir İçişleri Bakanı Soylu ile bir araya geldi

Dr. İdris Demir, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu ziyaret etti.

Bakan Soylu'nun makamında gerçekleşen ziyarette Batman Üniversitesinin akademik ve fiziki gelişiminin yanı sıra genel durumu görüşüldü. Üniversitesinin çalışmaları hakkında Bakan Soylu'ya detaylı bilgiler veren Rektör Demir, enerji alanında ihtisaslaşan Batman Üniversitesinin bölgesel kalkınmaya önemli katkılar sunacak projeler ürettiğini söyledi.

Yeni açılan bölüm ve programlarla nitelikli bir eğitim imkanı sunan üniversitenin artan öğrenci sayısı ile bölgesinde öncü üniversiteler arasında yer alacağını dile getiren Rektör Demir, üniversitenin aynı zamanda uluslararasılaşma yolunda önemli adımlar attığını belirtti.

Batman Üniversitesinin çalışmalarını yakından takip ettiklerini ifade eden Bakan Soylu, Rektör Demir'e çalışmalarında başarılar diledi.