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Rektör Durmuş, Katar Ankara Büyükelçisi El-Şafi'yi ziyaret etti

Batman Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Aydın Durmuş, Katar'ın Ankara Büyükelçisi Salim Mübarek El-Şafi'yi iş adamı Ferhat Nasıroğlu ile birlikte makamında ziyaret etti.


İyi dilek ve temennilerin dile getirildiği ziyarette Rektör Durmuş, Katar Ankara Büyükelçisi Salim Mübarek El-Şafi ile Batman Üniversitesi ve Katar Üniversiteleriyle yapılabilecek işbirlikleri hakkında görüştü.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Katar Ankara Büyükelçisi Salim Mübarek El-Şafi, eğitim alanında Batman Üniversitesi ile işbirliğinden memnuniyet duyacaklarını ifade etti.

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