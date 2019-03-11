Rektör Durmuş, Katar Ankara Büyükelçisi El-Şafi'yi ziyaret etti

Dr. Aydın Durmuş, Katar'ın Ankara Büyükelçisi Salim Mübarek El-Şafi'yi iş adamı Ferhat Nasıroğlu ile birlikte makamında ziyaret etti.

İyi dilek ve temennilerin dile getirildiği ziyarette Rektör Durmuş, Katar Ankara Büyükelçisi Salim Mübarek El-Şafi ile Batman Üniversitesi ve Katar Üniversiteleriyle yapılabilecek işbirlikleri hakkında görüştü.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Katar Ankara Büyükelçisi Salim Mübarek El-Şafi, eğitim alanında Batman Üniversitesi ile işbirliğinden memnuniyet duyacaklarını ifade etti.