Rektör Durmuş Kozluk'ta kütüphane açılışına katıldı

Dr. Aydın Durmuş, Kozluk Meslek Yüksekokulu kütüphanesinin açılış törenine katıldı.

Kozluk Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Gündoğdu tarafından karşılanan Rektör Durmuş, Meslek Yüksek Okulu'nu gezerek faaliyetler hakkında bilgi aldı. Daha sonra kütüphanenin açılışını gerçekleştiren Rektör Durmuş, öğrencilerinin talep ve sorunlarını dinledi. Yüksekokulu'n daha aktif kullanılması amacıyla öğrencilerin talep ettiği kulüplerinin en kısa sürede hayata geçirilmesi için talimat veren Rektör Durmuş, Batman Üniversitesi olarak mevcut sıkıntıların farkında olduklarını söyledi. Rektör Durmuş, “Yeni açılan okulumuzda imkanlar ölçüsünde sorunlara çözümler getireceğiz. Sizler bizim yarınlarımızsınız, Kozluk Meslek Yüksekokulu Kozluk için, sizler için büyük bir fırsattır. Dinamik bir öğretmen kadrosuna sahipsiniz. Okulunuzun fiziki şartları elverişli, sizler hayatın her alanı için burada kendinizi hazırlayacak, kimsenin sizin üzerinizden pirim yapmasına, sizi kendi tekeline almasına müsaade etmeyeceksiniz. Fiziki şartların düzeltilmesi kolaydır. Önemli olan, sizler buradan aldığınız eğitimlerle kendinizi hayata hazırlamanız, yaşadığınız şehri en iyi şekilde temsil etmeye çaba gösteren bireyler olmak üzere harcadığınız çabanız olsun” dedi.

Program çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.