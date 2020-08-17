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Rektör Durmuş Malkoç ve Koç'u ziyaret etti

Batman Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Aydın Durmuş, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ile Jandarma Genel Komutan Yardımcılığı'na atanan Tümgeneral Halis Zafer Koç'u makamlarında ziyaret etti.


Rektör Durmuş ilk olarak Malkoç'u ziyaret ederek bir süre sohbet etti. Malkoç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti getirerek Rektör Durmuş'a ziyaretinden dolayı teşekkür etti. Daha sonra Tümgeneral Koç'u ziyaret ederek yeni görevini tebrik eden Rektör Durmuş, başarılar diledi. Tümgeneral Koç, Rektör Durmuş'a ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

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