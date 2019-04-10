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Rektör Durmuş, Şırnak Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi'nin açılışına katıldı

Batman Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Aydın Durmuş, Şırnak Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi'nin açılış ve ödül törenine katıldı.


Açılışa Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, Dr. Aydın Durmuş, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka ve Şırnak Üniversitesi personeli katıldı. Açılışın ardından Teknoloji Transfer Ofisi gezilerek bilgilendirme sunumları yapıldı.


Sunumlardan sonra Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP), Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA), Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP), Bakanlık ve Avrupa Birliği Projeleri kategorilerinde proje sahibi akademisyenlere Batman üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş'un da katılımı ile ödül belgeleri verildi.


Program toplu fotoğraf çekimi ile program sona erdi.

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