Rektör Durmuş, Sri Lanka'daki terör saldırılarını beş dilde kınadı

Dr. Aydın Durmuş, Türkçe, Arapça, İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinde yayımladığı mesajla Sri Lanka'da kilise ve otellere yönelik terör saldırılarını kınadı.

Yeni Zelanda'daki camilere yönelik saldırıyı yapanlar ile Sri Lanka'daki saldırıları yapanların aynı zihniyet olduğunu vurgulayan Rektör Durmuş, özellikle kaos ve terörden beslenen nefret söylemlerinin zirveye ulaştığını söyledi. Rektör Durmuş, "Yeni Zelanda'da camide ibadet eden Müslümanları camilerde şehit eden canilerle Sri Lanka'da otel ve kiliseleri bombalayarak masum insanları katleden, katlettiren el ve zihniyet aynıdır. Özellikle kaos ve terörden beslenen nefret söylemlerinin zirveye ulaştığı günümüzde faili, adı, kaynağı ve ideolojisi ne olursa olsun masum insanları hedef alan bu tür terör saldırılarını lanetliyoruz. Bu barbarca saldırı, terörün her türüyle kararlı bir mücadelenin gerektiğini bir kez daha ortaya koymuştur. Gün birlik ve beraberlik günüdür. Gün, din ve ibadet özgürlüğüne yönelik bu tür barbarca saldırıların önlenmesi için dünya liderlerinin birlikte hareket etme günüdür."

Sri Lanka halkına geçmiş olsun dileklerini ileten Rektör Durmuş bu saldırılarda hayatını kaybeden iki Türk vatandaşının ailelerine de başsağlığı dileklerini iletti.

Sri Lanka'da dün yaşanan olaylarda 290 kişi ölmüş, 500'den fasla kişi de yaralanmıştı.