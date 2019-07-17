Rektör Durmuş, Türkiye'nin fırsat penceresi: Türk yükseköğretimi toplantısına katıldı

Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi kapsamında seçilen sekiz yeni üniversitenin proje protokollerinin de imzalandığı Türkiye'nin fırsat penceresi: Türk yükseköğretimi toplantısı Muş'ta gerçekleştirildi.

YÖK Başkanlığınca, Muş Alparslan Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan, YÖK Başkan Danışmanı Prof. Dr. Sezer Şener Komsuoğlu, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, bölge üniversite rektörleri ile Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi kapsamında seçilen ilk sekiz ve yeni seçilen sekiz üniversite rektörünün yanı sıra bölgedeki bazı üniversitelerin rektörleri de katıldı.

Toplantıya ev sahipliği yapan Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat'ın yaptığı açılış konuşmasının ardından YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç bir konuşma gerçekleştirdi. Ardından, Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç'a 27 rektörün imzasını taşıyan bir teşekkür beratı hediye edildi.

Yükseköğretimin dönüşümü ve geleceği hakkında önemli bilgi paylaşımlarının yapıldığı toplantıda seçilen pilot üniversitelerin şehirler ve bölgeler için nasıl bir önem arz ettiği vurgulandı. Seçilen ilk sekiz pilot üniversite, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Bayburt Üniversitesi, Bingöl Üniversitesi, Iğdır Üniversitesi, Munzur Üniversitesi, Muş Alparslan Üniversitesi, Siirt Üniversitesi ve Şırnak Üniversitesi oldu.

Toplantı sonrasında YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç başkanlığında toplantıya katılan bütün üniversite rektörlerinin katılımıyla bölge üniversiteleri rektörleri toplantısı gerçekleştirildi.