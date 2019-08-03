Rektör Durmuş, üstün başarı sergileyen personelleri takdir belgesiyle taltif etti

Dr. Aydın Durmuş, Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rohat Cebe ile İdari Personel Hüseyin Kaplan ve Cemil Avim'e takdir belgesi verdi.

Rektörlük makamında gerçekleştirilen takdir belgesi takdiminde Rektör Prof. Dr. Aydın Durmuş, Üniversite Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevinde üstün bir başarı sergileyen Doç. Dr. Rohat Cebe ile kamu kaynaklarının etkin, verimli ve ekonomik kullanılmasında gösterdikleri olağanüstü gayret ve çabalardan dolayı Hüseyin Kaplan ve Cemil Avim'e takdir belgesi ve üniversitemiz plaketi takdim etti.