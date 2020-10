Rektör Durmuş, Yedihilal Derneği Başkanı ile projeleri değerlendirdi

Dr. Aydın Durmuş'u makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Durmuş, Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) önemine değindi.

Üniversite olarak sivil toplum kuruluşlarının hazırlayacağı her projeyi desteklediklerini belirten Rektör Durmuş, “Batman Üniversitesi olarak her zaman STK'larımızın yanındayız. Kentin menfaatine, insanımızın menfaatine, üniversitemizin menfaatine olacak her türlü projeyi yürekten desteklediğimizi her fırsatta dile getiriyoruz, gelen birçok projeyi de STK'larımızla birlikte hayata geçiriyoruz" dedi. Daha önce STK'larla birlikte hayata geçirilen sosyal sorumluluk projeleri kapsamında öğrencileri il dışına gönderdiklerini belirten Rektör Durmuş, “Gençlerimiz bizlerin geleceğidir, bu ülkenin geleceğidir. Yüzlerce gencimizi, milli bilinci, tarih bilincini yerinde göstermek için başta tarihin en büyük ihanet şebekelerinden biri olan FETÖ'nün 15 Temmuz gecesi milletin iradesine kastederek bombaladığı TBMM olmak üzere Bursa'da Osman Gazi ve Orhan Gazi türbe ziyaretleri akabinde de tarihin bir kez daha altın harflerle yazıldığı Çanakkale'ye gönderdik. Burada gençlerimiz tarihi yerinde görüyor. Nasıl ki 102 yıl önce Çanakkale'de ihanete geçit verilmediyse 15 Temmuz gecesi de ihanete geçit verilmediğini yerinde görüyor gençlerimiz. Bu anlamda STK'lar bizler için önemlidir. İnşallah diğer STK'lar gibi Yedihilal Derneği ile de güzel projeleri hayata geçireceğiz” diye konuştu.

Rektör Durmuş'a teşekkür eden Yedihilal Derneği Batman Şubesi Başkanı Ahmet Başaran, üniversitelerin kentlerin bilim dünyasına açılan pencereleri olduğunu söyledi. Ziyarete Yedihilal Derneği Batman Şube Başkan Yardımcısı Eğitimci Abdurrahim Aslan ile YediHilal Akil Adamlar Heyeti Üyesi İş Adamı Feyzi Polat da hazır bulundu.