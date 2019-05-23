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Rektör Durmuş'tan Kamu Başdenetçisi Malkoç'a ziyaret

Batman Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Aydın Durmuş beraberinde Sanayi ve Ticaret eski Bakanı Ali Coşkun ile birlikte Kamu Denetleme Kurumu Başdenetçisi Şeref Malkoç'u ziyaret etti.


İyi dilek ve temennilerin dile getirildiği ziyarette, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Rektör Durmuş ve eski Bakan Coşkun'a teşekkür etti.


Ziyarette Sanayi ve Ticaret eski Bakanı Ali Çoşkun, kendisinin yazdığı üç ciltlik kitabı Başdenetçi Malkoç'a hediye etti.


Ziyarette Rektör Durmuş'a iş adamı Salih Güneştekin ve Batman Üniversitesi Hukuk Müşaviri Yusuf Tanrıseven eşlik etti.

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