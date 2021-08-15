Saç ekim uzmanı Uğur'dan işlem yapacaklara uyarı

Saç ekim uzmanı Uğur, ekim yapmak isteyen vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Uğur, ''Saç ekimi, saç dökülmesi sorunu ya da saç kaybı yaşayan kişilerde seyrelme ve kellik sorununa doğal ve kalıcı bir çözüm yoludur. Saç kökünün artık aktif olmadığı, saçsızlığın oluştuğu alanlara sağlıklı saç köklerinin mikro cerrahi yöntemlerle nakledilmesi işlemine saç ekimi adı verilmektedir. Saç ekiminde dökülen bölgeye, hastanın kendi sağlıklı saçları eklenmektedir. Saç ekimi tamamen kişiye özel planlanır ve uygulanır. Saç ekimi operasyonuyla hastanın genellikle ense bölgesindeki dökülmeye dirençli saç kökleri toplanır ve seyrelme olan ya da tamamen dökülmüş olan kısımlarda açılan kanallara ekilir. Amaç baş bölgesinde ekim yapıldığı belli olmayacak doğallıkta, kalıcı bir şekilde saçlı görünüm kazandırmaktır. Saç ekimine gelmeden önce bilmeniz gereken bazı bilgiler saç ekiminizden daha fazla verim almanızı sağlayabilir'' dedi.

Saç ekim uzmanı Uğur, işlem öncesi dikkat edilmesi gereken konuları sıralayarak, ''Saç ekiminden 3 gün önce mümkünse sigara içmeyiniz eğer yapamıyorsanız azaltmaya çalışınız. Unutmayınız ki sigara iyileşme sürecini uzatacaktır. Saç ekiminden 1 hafta öncesinde alkol, ağrı kesici, antibiyotik ve yabancı maddeler kullanmayınız. Akut hastalıklar nedeniyle veya kronik şeker, kalp, tansiyon, tüberküloz gibi veya kullanmakta olduğunuz ilaçları mutlaka doktorunuza danışınız. Saç ekimi öncesi kafa derisi ve saçınıza hiçbir saç bakım ürünü, krem ve ilaç sürmeyiniz. Saç ekimine gelmeden önce duşunuzu alınız ve tok karnına geliniz. Kahve ve kafein tarzı içecekleri bir gün öncesinde bırakınız. Saç ekimine giderken giyip çıkarma esnasında başınıza sürtmeyecek ve rahat giyip çıkarabileceğiniz tipte bir kıyafetle gömlek, hırka, eşofman giymeniz sizin için daha konforlu olacaktır. Zor çıkacak kazak tişört, atlet gibi kıyafetler giymeyiniz. PRP ve mezoterapi takviminizi aksatmayınız. Ekim işleminden önce bol su ve sebze, meyve tüketiniz'' diye konuştu.