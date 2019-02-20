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Şair Ertuş, şiir kitabını üniversiteli gençlere anlatı

Batman’ın Kozluk ilçesinde üçüncü şiir kitabını basan şair Nazi Ertuş, ‘Duyulmayan Çığlıklarım’ adlı şiir kitabını, Batman Üniversitesi Kozluk Meslek Yüksekokulu öğrencilerine tanıttı.

Batman'ın Kozluk ilçesinde üçüncü şiir kitabını basan şair Nazi Ertuş, ‘Duyulmayan Çığlıklarım' adlı şiir kitabını, Batman Üniversitesi Kozluk Meslek Yüksekokulu öğrencilerine tanıttı.


29 Ekim konferans salonunda gerçekleştirilen söyleşiye, Kozluk Belediye Başkan Vekili Mustafa Işık, Kozluk Emniyet Müdürü Hayrullah Altıparmak, Kaymakamlık Özel İdare Müdürü Selahattin Aydın, Kozluk Malmüdürü Aksel Gündüz ve Kozluk Meslek Yüksekokulu hocaları ve öğrenciler katıldı.


Söyleşide, şiir kitabı ve özgeçmişi hakkında davetlilere kısa bir konuşma yapan Nazi Ertuş, davetlilerin şiir ve şairler ile ilgili yönelttiği soruları cevapladı. Yaklaşık bir saat süren söyleşide şiir kitabından birkaç şiir de okuyan Ertuş, söyleşide emeği geçenlere teşekkür etti.


Program Belediye Başkan Vekili Mustafa Işık ve Emniyet Müdürü Hayrullah Altıparmak'ın plaket takdimleri ve şair Nazi Ertuş'un imza töreni ile sona erdi.

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