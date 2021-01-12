Salgın döneminde okuduğu kitaplardan etkilendi, 9 yaşında ilk kitabını çıkardı

Batman'da 9 yaşındaki Muhammed Semi Algaç, korona virüs pandemisi nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirdi. Evde kaldığı süre boyunca kitap okuma alışkanlığı edinen Algaç, 1 ve 2'nci sınıflar için ‘Sağlıklı Yiyecekler' adlı ilk kitabını yazdı.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de etkisini sürdüren korona virüs salgını hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Salgın nedeniyle tüm yurtta vatandaşlar tedbir amaçlı eve kapanırken 3'üncü sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Muhammed Semi Algaç, bu durumu fırsata dönüştürdü. Evde kaldığı süre boyunca kitap okuma alışkanlığı edinen Algaç, 1 ve 2'nci sınıflar için ‘Sağlıklı Yiyecekler' adlı ilk kitabını yazdı.

"İlk kitabımı vali amcaya vermek istiyorum"

3'üncü sınıfa gittiğini belirten 9 yaşındaki Muhammed Semi Algaç, "Pandemi boyunca evde kaldığım sürece çok kitap okuyordum, bir kitap yazmaya karar verdim. Çalışma masasının başına geçip kitap yazdım. Kitabımın konusu sağlıklı yiyecekler üzerine. Pandemi sürecinde sağlıklı beslenmek gerekiyor. İkinci kitabımı da yazacağım. İlk çıkardığım Sağlıklı Yiyecekler kitabımı vali amcaya vermek istiyorum" dedi.

Anne Bahar Algaç ise, "İki çocuk annesiyim. Oğlum Muhammed Semi 3'üncü sınıfa gidiyor. Pandemi nedeniyle evde bolca kitap okudu. Ardından kitap yazmaya karar verdi çok şaşırdık ailece ona destek olduk. Kitabını yazdı biz basımını yaptık ilk kitabını da valimize vermek istiyor ve bu konuda da kendisine desteklerini bekliyoruz" diye konuştu.