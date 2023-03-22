Şanlıurfa'da görevini tamamlayan güvenlik korucuları Batman'a döndü

Batman'dan Şanlıurfa'da yaşanan sel felaketinin ardından bölgeye sevk edilen güvenlik korucuları, görevlerini tamamlamasının ardından geri döndü.

Geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa'da yaşanan sağanak nedeniyle çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği, onlarca vatandaşın da etkilendiği sel felaketi dere yataklarındaki ev ve bahçeleri yıkıp geçti. Karakoyun dere yatağında bulunan evler sular altında kalırken, kentte büyük yıkıma neden olan selde çok sayıda ev ve iş yeri de su altında kaldı.

Sel felaketinin ardından jandarma ekipleriyle birlikte bölgeye Batman ve çevre illerden yüzlerce güvenlik korucusu sevk edilmişti. Sel sularının çekilmesiyle birlikte geride kalan çamurun ve biriken suların temizlenmesi için canla başla çalışmalar yürüten Batman'dan bölgeye sevk edilen 95 güvenlik korucusu görevini tamamlayarak geri döndü.