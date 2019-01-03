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Sara nöbeti geçiren çocuğa 8 saat sonra ulaşıldı

Batman’ın Sason ilçesine bağlı Örenağıl köyü Çukurca mezrasında sara hastası olan 3 yaşındaki Selime Çetinbaş adlı kız çocuğu nöbet geçirdi.

Batman'ın Sason ilçesine bağlı Örenağıl köyü Çukurca mezrasında sara hastası olan 3 yaşındaki Selime Çetinbaş adlı kız çocuğu nöbet geçirdi. Ekiplerin 8 saatlik çalışmasının ardından çocuk hastaneye ulaştırıldı.


Sason'da yağan yoğun kar yağışı nedeniyle kapalı alan Örenağıl köyü Çukurca mezrasında yaşayan Selime Çetinbaş'ın gece sara nöbeti geçirmesi üzerine ailesi, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri köy yolunun kapalı olması dolayısıyla Sason İlçe Özel İdare ekiplerinden yardım istedi. Ekipler, 5 saat süren çalışmanın ardından köye ulaştı. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Çetinbaş, yolun açılmasıyla ambulans ile 2 saat süren yolculuğun ardından Sason Devlet Hastanesine ulaştırıldı. Baba Abdurrahman Çetinbaş çocuğunun hastaneye ulaştırılmasını sağlayan 112 Acil Sağlık ile Sason İlçe Özel İdare ekiplerine teşekkür etti.

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