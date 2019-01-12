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Sara nöbeti geçiren çocuk 2 günlük çalışmanın ardından hastane yetiştirildi

Batman’ın Sason ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde sara nöbeti geçiren epilepsi hastası 10 yaşındaki Ramazan Çetinkaya, İlçe Özel İdare ekiplerinin iki günlük çalışmasının ardından yolların açılmasıyla hastane yetiştirildi.

Batman'ın Sason ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde sara nöbeti geçiren epilepsi hastası 10 yaşındaki Ramazan Çetinkaya, İlçe Özel İdare ekiplerinin iki günlük çalışmasının ardından yolların açılmasıyla hastane yetiştirildi.


Sason ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Örenağıl köyü Çukurca mezraasında öğle vaktinde sara nöbeti geçiren epilepsi hastası Ramazan Çetinkaya'nın yakınları, 112 acil servis ekiplerini arayarak yardım talebinde bulundu. Gelen yardım talebini değerlendiren 112 acil servis ekipleri, yaklaşık 2 metre karla kapalı olan yolu aşamayınca ilçe özel idare ekiplerinden yardım talebinde bulundu. Mereto Dağı eteklerinde bulunan köy yolunda biriken karın 2 günlük çalışmanın ardından temizlenmesiyle köye ulaşan ekipler, hastayı köyden alarak hastane ulaştırdı. Sason Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan 10 yaşındaki epilepsi hastası Ramazan Çetinkaya'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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