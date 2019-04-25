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Sason caddelerine trafik işaretleri çizildi

İçişleri Bakanlığı tarafından ’Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın’ sloganıyla başlatılan proje kapsamında Batman’ın Sason ilçe merkezi ana cadde üzeninde yayaya yol ver işaretleri ve yaya geçidi şeritleri çizildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 'Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın' sloganıyla başlatılan proje kapsamında Batman'ın Sason ilçe merkezi ana cadde üzeninde yayaya yol ver işaretleri ve yaya geçidi şeritleri çizildi.


Belediye personellerinin İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri gözetiminde yaptığı çalışmaları yerinde takip eden Kozluk Belediye Başkan Vekili Ercan Yaşar, Türkiye'de yılda 7 binin üzerinde kişinin trafik kazalarında hayatını kaybettiğini söyledi. Yaşar, "İçişleri Bakanlığı tarafından ‘Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın' sloganıyla başlatılan projeye AK Parti'li belediye olarak bize de destek vermek yakışır. Bütün dünyada olduğu gibi bizim ülkemizde de yaşanan ölümlü kazaların başında dikkatsizlik ve trafik kurallarını uymamaktan geldiğini görmekteyiz. Bundan dolayı artık bu yıl yayanın ve trafiğin ön planda olduğu bir yıl olarak değerlendireceğiz. Yasalarımıza daha güvenli bir yol sağlama yönünde gayret göstereceğiz. Geçen yıl bu yönde kanunda düzenlemeler yapıldı. Artık kavşaklara girişlerde, yaya geçitlerinde, okul önlerinde yayalara öncelik verilecek, hızlar azaltılacak yaya var ise öncelik yayanın olacak. Bunu özellikle buradan tüm vatandaşlarımıza, sürücülerimize, yaylalarımıza duyurmak istiyoruz. Artık bu yıl yaya geçitlerinde, kavşaklarda, işaret bulunan her yerde öncelik yapanındır" dedi.

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