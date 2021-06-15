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Sason çileği coğrafi işaret belgesi alarak markalaştı

Batman’ın Sason ilçesinde tütüne alternatif olarak ekimine başlanan ve her geçen yıl ilçede yaygınlaşarak yüzlerce ailenin geçim kaynağı olan Sason çileği coğrafi işaret tescil belgesi alarak marka haline geldi.

Batman'ın Sason ilçesinde tütüne alternatif olarak ekimine başlanan ve her geçen yıl ilçede yaygınlaşarak yüzlerce ailenin geçim kaynağı olan Sason çileği coğrafi işaret tescil belgesi alarak marka haline geldi.


Devletin verdiği hibe desteğiyle yıllar önce tütüne alternatif olarak deneme amaçlı ekimine birkaç çiftçi ile başlanan çilek üretimi, her geçen yıl yaygınlaşarak marka haline geldi. Sason'da 9 ay boyunca ürün veren çilek, Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Amerika ve Rusya'ya da ihraç ediliyor. Sason çileğinin markalaşmasıyla ilçede çilek yetiştiriciliği yapan çiftçilere düzenlenen törenle coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

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