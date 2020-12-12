Sason da mahsur kalan üç araç kurtarıldı

Batman'ın Sason ilçesinde etkili olan kar yağışı ve buzlanmadan dolayı yolda mahsur kalan 3 araç özel irade ekiplerinin çalışmalarıyla kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre Sason ilçesine bağlı dört bölük grup köy yolunda etkili olan kar yağışı yolların kapanmasına neden oldu. Grup köy yolunda sultana dağı mevkinde oluşan buzlanma ve yolda biriken kar nedeniyle 3 aracın mahsur kaldığı öğrenildi. Araçta bulunanların durumu bildirmesi üzerine grup köy yoluna sevk edilen il özel idaresine bağlı ilçe şantiye ekiplerinin yolu temizlemesi sonucunda mahsur kalan araçlar kurtarılarak yola devam etmelerini sağladığı öğrenildi.