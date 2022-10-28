Sason devlet hastanesine yeni başhekim atandı

Batman'ın Sason İlçe Devlet Hastanesine atanan yeni başhekim göreve başladı.

2021-2022 yılları arasında Bingöl Solhan İlçe Devlet Hastanesinde pratisyen hekim olarak görev yapan Dr. Karagözoğlu, Sason Devlet Hastanesine başhekim olarak atandı. Göreve başlayan Dr. Ömer Karagözoğlu, Sason'da görev yapmaktan dolayı mutlu olduğunu, sağlık hizmetlerinde Sason halkına en iyi hizmeti verebilmenin gayreti içerisinde olacağını söyledi.