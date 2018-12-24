Sason Gençlikspor ilk devreyi yenilgisiz olarak kapattı

Batman Amatör Futbol Ligi'nde mücadele eden Sason Gençlikspor, ilk devreyi yenilgisiz lider olarak kapattı.

İlk devrede çıktığı 7 maçta 6 galibiyet ve bir beraberlik alan Sason Gençlikspor ligin ilk yarıdaki son maçında Hasankeyf Dicle sporu 2-1 yenerek, ilk yarıyı yenilgisiz lider kapattı. Güzel bir birliktelik yakaladıklarını belirten Kulüp Başkanı Fırat Çelik, sahalarının olmamasına rağmen takım olma duygusunun takım içerisinde çok iyi yaşandığı ve bu durumun başarıda çok büyük rol oynadığını belirtti. Kulübü devralmalarındaki amaçlarının gençleri ülkelerine faydalı fertler olarak geliştirmek olduğunu ifade eden Çelik, “Antrenmanlarımızı sahamız olmadığından dolayı halı sahada yapıyoruz. Daha çok hücuma yönelik bir taktikle sahaya çıkıyoruz. En iyi savunma kontrollü hücum ile olur anlayışıyla oynuyoruz. Kısa orta ve uzun vadeli hedeflerimiz var. Kısa vadede takımı bir üst lige çıkarmak, orta vadedeki hedefimiz ilçemizi profesyonel ligde temsil etmek, uzun vadedeki hedefimiz ise kendi bünyemizden çıkardığımız çocuklarla profesyonel ligde kalıcı olmak ve spor ahlakını taşıyan ve yaşayan yetenekli çocuklarımızı yetiştirip milli takımımıza, ülke futboluna yeni değerler kazandırmaktır. Çıktığımız bu yolda bizlerden yardımlarını esirgemeyen ilçe kaymakamımıza ve basınımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.