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Sason-Kozluk bağlantı yolu ulaşıma açıldı

Kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Batman’ın Sason ile Kozluk ilçeleri arasındaki bağlantı yolu, yapılan çalışmaların ardından tekrar ulaşma açıldı.

Kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Batman'ın Sason ile Kozluk ilçeleri arasındaki bağlantı yolu, yapılan çalışmaların ardından tekrar ulaşma açıldı.


Yoğun kar yağışı nedeni ile ulaşıma kapalı olan Sason'a bağlı Kayabaşı Mahallesi ile Kozluk'a bağlı Geçitaltı, Höv ve Armutlu köyü istikametinden geçen ara bağlantı yolunun açılması için İlçe Özel İdaresi karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. 3 günlük çalışmaların ardından yol, tekrar ulaşıma açıldı.

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