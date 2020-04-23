İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sason polisi çocukların bayramını kutladı

Batman’ın Sason ilçesinde, korona virüs nedeniyle evden çıkmaları kısıtlanan çocukları ziyaret eden polis ekipleri, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayarak çeşitli hediyeler verdi.

Batman'ın Sason ilçesinde, korona virüs nedeniyle evden çıkmaları kısıtlanan çocukları ziyaret eden polis ekipleri, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayarak çeşitli hediyeler verdi.


Korona virüs salgını nedeniyle okullarda kutlamaları iptal edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 100'üncü yılında dışarı çıkmaları kısıtlanan çocuklar, bayramlarını evde hazırladıkları çeşitli etkinliklerle kutladı. Sason'da evde hazırladıkları etkinliklerle bayramlarını kutlayan çocukları ziyaret eden polis ekipleri, çocuklara hazırladıkları hediye paketini vererek bayramlarını kutladı.


Aldıkları hediyelerden sevinçleri gözlerinden okunan çocuklar da polis ağabeylerine teşekkür ederek, yaptıkları süslemeleri gösterdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.