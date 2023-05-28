Sason tercihini Erdoğan'dan yana kullandı

Tur Seçimi'nde Batman'ın Sason ilçesinde kessin olmayan sonuçlara göre, Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan 8 bin 612, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu 5 bin 276 oy aldı.

Tur Seçimi'nde Batman'ın Sason ilçesinde 98 sandık kuruldu ve saat 17.00'de oy sayımı başladı. Resmi olmayan sonuçlara göre 18 bin 918 seçmen sayısından 14 bin 213 seçmen sandık başına gitti. Yapılan oy sayımının ardından 13 bin 888 oy geçerli sayıldı. Kessin olmayan sonuçlara göre, Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan 8 bin 612, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu 5 bin 276 oy aldı.