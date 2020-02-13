İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sason ve Kozluk'ta eğitime kar engeli

Batman’ın Sason ve Kozluk ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle okulların 14 Şubat’ta da tatil edildiği bildirildi.

Batman'ın Sason ve Kozluk ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle okulların 14 Şubat'ta da tatil edildiği bildirildi.



Sason ve Kozluk Kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, kar yağışı, buzlanma ve don tehlikesi nedeniyle Batman'ın Kozluk ve Sason ilçeleri genelinde 14 Şubat Cuma günü ilk ve orta dereceli okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezinde eğitim öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi. Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.